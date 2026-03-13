Putin aborda con el Consejo de Seguridad la defensa de infraestructuras críticas rusas

1 minuto

Moscú, 13 mar (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, abordó este viernes con miembros del Consejo de Seguridad del país la defensa de las infraestructuras críticas, según informó el Kremlin.

«Nuestra agenda de hoy incluye temas relacionados con medidas adicionales para proteger la infraestructura crítica, y he invitado a mis colegas del gobierno a que presenten informes sobre el asunto», dijo Putin al inicio de la reunión transmitida por la televisión rusa.

Posteriormente, el jefe del Kremlin dio la palabra al viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

Las autoridades rusas han denunciado en reiteradas ocasiones ataques ucranianos contra infraestructuras críticas en varias regiones del país, particularmente contra instalaciones energéticas rusas.

El pasado 30 de diciembre Putin firmó un decreto para el reclutamiento de reservistas para la defensa de infraestructuras críticas y encargó al Gobierno elaborar una lista de instalaciones cuya protección requería fuerzas adicionales. EFE

mos/cg