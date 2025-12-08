Putin admite que los índices natalidad siguen bajando y llama a tomar medias urgentes

Moscú, 8 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconoció este lunes que los índices de natalidad en Rusia siguen bajando y subrayó que el Gobierno pondrá en marcha nuevas medidas de apoyo para revertir esa tendencia.

«Las medidas ya adoptadas parecen ser insuficientes. Lamentablemente, la tendencia negativa persiste. La tasa de natalidad sigue disminuyendo», afirmó el jefe del Kremlin durante una intervención en el Consejo de Desarrollo Estratégico y Proyectos Nacionales.

Putin aseguró que existen razones «objetivas» para la situación actual, incluyendo las tendencias demográficas mundiales, así como el «agujero demográfico» de los finales del siglo XX, cuyos efectos se hacen notar hoy día.

«Por supuesto, los desafíos externos también están impactando la demografía. Al mismo tiempo, recalco una vez más que nuestra tarea histórica a largo plazo es preservar y aumentar la población», agregó.

Para ello, afirmó, el Estado ha previsto nuevas medidas de apoyo, «incluyendo pagos a familias que estarán disponibles a partir de 2026», para hogares con dos o más hijos.

En junio del próximo año, prometió, el Gobierno abordará nuevas medidas de apoyo para asistir a las familias con hijos.

Además de las madres, las autoridades deben apoyar a los padres «responsables e involucrados» en la educación de sus hijos, opinó el presidente.

El Parlamento ruso aprobó el año pasado una ley que prohíbe la propaganda de la ideología ‘childfree’, que busca reconocer el derecho de las mujeres a no tener hijos.

Rusia destinará en los próximos tres años 37.500 millones de rublos (más de 402 millones de dólares) a los programas para promover la natalidad en medio de la crisis demográfica más grave del último cuarto de siglo.

Las autoridades buscan revertir la drástica caída de la natalidad, relacionada tanto con la incertidumbre causada por la guerra como por el «agujero demográfico» en el que se encuentra Rusia al alcanzar la edad fértil las mujeres nacidas en la década de los 90 del siglo XX, cuando también se registró una brusca caída de los nacimientos. EFE

