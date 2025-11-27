Putin admite que no esperaba que EE.UU. sancionara a las dos mayores petroleras rusas

2 minutos

Moscú, 27 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió este jueves que no esperaba que Estados Unidos sancionara a las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil.

«De repente, Estados Unidos anunció sanciones contra dos de nuestras compañías petroleras. ¿A qué se debió eso? Les digo honestamente: ni siquiera entendí qué está estaba pasando», dijo el jefe del Kremlin en una rueda de prensa en Biskek transmitida en directo por la televisión rusa.

Explicó que la sanciones fueron adoptadas después de que el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reuniera con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

En esa reunión, subrayó Putin, «no se produjo ninguna situación conflictiva sobre esos asuntos».

El jefe de Estado de Rusia recordó que se reunió personalmente con el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, incluso durante la cumbre ruso-estadounidense en Alaska (EE.UU.).

«Y entonces, ¡toma! (…) se adoptan sanciones que, sin duda, están destruyendo nuestras relaciones. Y, de hecho, repito, no entendemos qué significa eso», concluyó.

El pasado 23 de octubre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoi como respuesta a la «falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania».

«Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores empresas petroleras de Rusia que financian la maquinaria bélica del Kremlin», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al anunciar la medida.

Las sanciones, que entraron en vigor hace una semana, han supuesto un duro revés para la economía rusa -que se encuentra en medio de una fase de contracción-, ya que se han reducido los ingresos por exportaciones de crudo a China y la India, dinero que financia su maquinaria de guerra en Ucrania. EFE

mos/psh