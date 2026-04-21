Putin alerta que enemigos de Rusia tratarán de desestabilizar el país de cara a elecciones

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Moscú, 21 abr (EFE).- Los enemigos de Rusia tratarán de aprovechar cualquier posibilidad para desestabilizar la situación en el país de cara a las elecciones a la Duma o cámara de diputados de septiembre próximo, alertó este martes el presidente ruso, Vladímir Putin.

«Comprendemos que las elecciones se celebrarán en condiciones complejas y nuestros oponentes, llamémosles así, o mejor decir enemigos, ante todo externos, tratarán de aprovechar cualquier oportunidad para fracturar y desestabilizar la sociedad rusa», afirmó durante una entrega de premios a activistas municipales.

No obstante, expresó su convicción de que «estos intentos serán frustrados, y los electores preferirán los programas políticos, ideas, patriotas y personas con voluntad de actuar constructivos».

«A día de hoy comprendemos que lo más importante es estar juntos, que solo gracias a nuestra unidad lograremos cumplir los objetivos de la operación militar especial» en Ucrania, afirmó.

Según las encuestas, si las elecciones a la Duma rusa se celebraran el próximo domingo, el partido del Kremlin, Rusia Unida, obtendría en torno al 30 % de los votos.

Le siguen con un 10 % el ultranacionalista Partido Liberal-Demócrata (LDPR) y Gente Nueva, una formación creada hace apenas seis años.

Según la empresa de enuestas estatal VCIOM, la aprobación de la gestión del país del presidente ruso ha caído varias semanas consecutivas por debajo del 70 % hasta mínimos de antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022. EFE

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