Moscú, 5 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, adelantó hoy que el puente que unirá los territorios de Rusia y Corea del Norte se abrirá en 2026, en el marco del X Foro Económico Oriental.

«Planeamos construir nuevos puentes, incluido uno con la República Popular Democrática de Corea a través del río Tumánnaya», dijo durante el plenario que se celebra en la ciudad portuaria de Vladivostok, bañada por el Océano Pacífico.

Los plazos de tendido del puente, cuyas obras comenzaron en marzo pasado, fueron confirmados recientemente por ambos gobiernos

Rusia y Corea del norte, que comparten apenas 20 kilómetros de frontera, han intensificado su cooperación desde la visita de Putin al conocido como Reino Ermitaño a mediados de 2024.

Además, Putin se mostró hoy convencido de que dicho proyecto, además de la reciente reanudación de los vuelos y la comunicación ferroviaria con Pionyang, permitirá «un mayor acercamiento» entre ambos países.

Putin se reunió el miércoles en Pekín con el líder norcoreano, Kim Jong-un, quien prometió al jefe del Kremlin que seguirá ayudando a Moscú en todo lo que sea necesario.

Corea del Norte desplegó miles de soldados en la región rusa de Kursk para expulsar a los ocupantes ucranianos, operación que se saldó con miles de bajas en las filas del ejército asiático.EFE

