Putin asegura a Araqchí que Rusia hará todo para que la paz llegue a Irán lo antes posible

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Moscú, 27 abr (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este lunes al comienzo de su reunión con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, que Rusia hará todo lo posible para que la paz llegue lo antes posible a Oriente Medio.

Durante la reunión, celebrada en la Biblioteca Presidencial en San Petersburgo ,el líder ruso subrayó que los iraníes luchan «heroicamente» por su soberanía. EFE

mos/rcf