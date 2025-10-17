Putin conmemora los 20 años de RT, el canal de televisión del Kremlin

Moscú, 17 oct (EFE).- El canal internacional ruso RT, que emite en varios idiomas y es denunciada por varios países occidentales como un instrumento de propaganda del Kremlin, cumple 20 años, motivo por el cual fue felicitada este viernes por el presidente ruso Vladímir Putin.

«Para ser sincero, cuando surgió la idea de Russia Today, no pensé que alcanzaría tal escala, tan alta calidad ni que se desarrollaría tanto. Los felicito por ello», dijo Putin en una conversación con el presentador de RT, Salam Mosafir.

El mandatario admitió que en comienzo tuvo dudas sobre la viabilidad del proyecto, «porque es difícil encajar en el sistema establecido de medios de comunicación mundiales».

«Y de repente, inesperadamente para mí, francamente, Russia Today ha encontrado un nicho especial, su propio lugar. Y, sorprendentemente, millones de personas en todo el mundo ven, escuchan y prestan cada vez más atención a lo que usted y sus colegas hace en este canal», dijo Putin al presentador.

Según el mandatario, el éxito de RT radica en que sus periodistas «a pesar de todas las prohibiciones, todas las sanciones, todas las restricciones administrativas y financieras, dicen lo que piensan».

La cadena ha sido sancionada en Estados Unidos y Canadá, y en marzo de 2022, tras el comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania, sus emisiones fueron prohibidas por la Unión Europea.EFE

