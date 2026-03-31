Putin conversa con el presidente de EAU sobre la guerra de Irán

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Moscú, 31 mar (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, conversó este martes por teléfono con su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y ambos expresaron su preocupación por el deterioro de la situación en Oriente Medio a causa de la guerra en Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero.

«Enfatizaron la importancia de un cese inmediato de las hostilidades y la intensificación de los esfuerzos políticos y diplomáticos para resolver pacíficamente el conflicto, respetando los intereses legítimos de todos los Estados de la región, con los que Rusia mantiene tradicionalmente relaciones amistosas y mutuamente beneficiosas», se indica en la nota publicada por el Kremlin.

Los líderes de ambos países llamaron también la atención ante el problema de la pérdida de vidas civiles y la destrucción de infraestructuras energéticas e industriales a causa del conflicto.

Por último, destacaron «el alto nivel de cooperación y contactos» entre Rusia y los Emiratos Árabes Unidos, según el comunicado oficial.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reunió ayer, lunes, con el Consejo de Cooperación del Golfo y volvió a llamar a la vía diplomática para solucionar la guerra en Irán.

Asimismo, Lavrov hizo hincapié en la «inadmisibilidad» de involucrar al resto de países de la región «en una guerra ajena, así como en los ataques contra su infraestructura civil, incluyendo la energía y otras instalaciones vitales». EFE

mos/fpa