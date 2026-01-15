Putin denuncia que decenas países en el mundo sufren por el desprecio de su soberanía

Moscú, 15 ene (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, denunció hoy que decenas de países en el mundo sufren por el desprecio de su soberanía nacional en medio de la degradación de la situación internacional, al recibir las cartas credenciales de más de una treintena de embajadores.

«Decenas de países en todo el mundo sufren por el desprecio de sus derechos soberanos, por el caos y el desorden, ya que carecen de la fuerza y los recursos para defenderse», dijo Putin durante una ceremonia en el Palacio del Kremlin transmitida en directo por la televisión.

Putin, que no mencionó expresamente ni a Irán ni a Venezuela o Groenlandia en su primera intervención sobre la situación en el mundo de 2026, subrayó que «el mundo exige esfuerzos, responsabilidad y una elección consciente».

«La actualidad de esto es evidente. Especialmente ahora, cuando la situación en la arena internacional se degrada cada vez más y más», dijo y recordó que «la paz no viene sola, sino que se construye cada día».

El líder ruso destacó que la estabilidad y seguridad global, al igual que el desarrollo y el bienestar de la humanidad, dependen directamente de la cooperación internacional constructiva entre los países.

Llamó a todos los países a respetar «el derecho internacional» con el fin de crear «un nuevo y más justo orden mundial multipolar».

«Un orden mundial en el que cada país tenga derecho a su propio modelo de crecimiento, a decidir su destino y a conservar, sin influencia exterior, su cultura y tradición», señaló.

Además, insistió en que la seguridad de un país no puede garantizarse a costa de la de otros y llamó a regresar a la propuesta del Kremlin de debatir la creación de una nueva y fiable arquitectura de seguridad europea y global.

Los imperativos de la carta fundacional de la ONU, que incluyen el respeto de la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos y la solución de los contenciosos a través del diálogo «son ahora más necesarios que nunca», señaló.

Putin reapareció este lunes en el Kremlin tras dos semanas sin realizar declaraciones públicas ni comentar la actualidad internacional, aprovechando las fiestas navideñas en Rusia. EFE

