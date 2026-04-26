Putin envía mensaje a Kim Jong-un por aniversario liberación de Kursk con ayuda norcoreana

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Moscú, 26 abr (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió este domingo un mensaje de felicitación al líder norcoreano Kim Jong-un y los participantes en la ceremonia de inauguración de un complejo memorial en Pionyang, dedicado a los soldados norcoreanos que ayudaron a Rusia a liberar la región de Kursk el año pasado, informó el Kremlin.

«Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a usted, querido camarada Kim Jong-un, y a todos los que contribuyeron a la realización de un proyecto de tal envergadura en el menor tiempo posible, en el aniversario de la liberación de la región de Kursk de los invasores», reza el mensaje.

Putin expresó su confianza en que «mediante esfuerzos conjuntos» la asociación estratégica integral entre Rusia y Corea del Norte continuará fortaleciéndose.

«Deseo agradecer de todo corazón a los valientes soldados coreanos que participaron en las operaciones militares en la región de Kursk y rendir homenaje a la memoria de los héroes caídos», agrega el mensaje.

Una delegación rusa liderada por el presidente de la Duma (la cámara de diputados), Vyacheslav Volodin, visitó Pionyang este sábado para participar en la inauguración de un «pabellón conmemorativo» por los soldados caídos en la guerra de Ucrania, informó previamente la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

Volodin agradeció al líder del hermético país y «a todo el pueblo» norcoreano su apoyo durante la liberación de la región de Kursk, ocupada parcialmente por tropas ucranianas durante meses, y aseguró que su país «nunca olvidará» a los soldados norcoreanos que han perdido la vida en los combates.

Se estima que Pionyang desplegó a unos 15.000 soldados para apoyar a Rusia contra Ucrania, después de que los líderes de los dos países firmasen un acuerdo de asociación en 2024. EFE

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