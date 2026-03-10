Putin estima en apenas un 15-17 % el territorio de Donetsk bajo control ucraniano

1 minuto

Moscú, 10 mar (EFE).- El territorio de la región de Donetsk controlado por las autoridades ucranianas ronda el 15-17 %, afirmó este martes el presidente ruso, Vladímir Putin.

«Hace poco creíamos que aproximadamente el 25% del territorio de la república popular de Donetsk estaba bajo el control de las autoridades de Kiev, literalmente hace seis meses», dijo Putin al recibir al gobernador de Donetsk leal a Moscú, Denís Pushilin.

Agregó que actualmente este territorio se ha reducido hasta «un 15-17 %», según le informaron los militares.

Putin reconoció que en los últimos años el territorio ha sufrido «daños colosales», aunque aseguró que su reconstrucción avanza a ritmo acelerado.

El Kremlin mantiene que su objetivo primordial en Ucrania es controlar todo el Donbás, compuesto por los territorios de Donetsk y la vecina Lugansk, donde el ejército ruso controla actualmente el 99% del territorio.

Mientras, Ucrania dice haber recuperado en las últimas semanas varios cientos de kilómetros cuadrados tanto en la región de Zaporiyia como en Dnipropetrovsk.

Según informó el Ejército ucraniano, Kiev ganó en febrero más territorio del que perdió en el frente, algo que no se producía desde el verano de 2024.

Putin abordó los supuestos «éxitos» de la campaña militar rusa en su conversación telefónica el lunes con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, admitió hoy una pausa en las negociaciones para el arreglo en Ucrania con mediación de Washington debido al conflicto en Irán. EFE

mos/fpa