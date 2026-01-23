Putin felicita a Museveni por su reelección y aboga por reforzar la cooperación con Uganda

Nairobi, 23 ene (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó a su homólogo ugandés, Yoweri Museveni, por su séptima reelección en los comicios del 15 de enero pasado, y expresó su deseo de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral, informó este viernes la Embajada rusa en Uganda.

“Le pido que acepte mis más sinceras felicitaciones con motivo de su reelección como presidente de la República de Uganda”, señaló Putin en una carta dirigida a Museveni y divulgada por la sede diplomática rusa en Kampala, capital del país africano.

“Las relaciones ruso-ugandesas han sido tradicionalmente amistosas. Espero que su labor como Jefe de Estado contribuya al desarrollo de una cooperación bilateral mutuamente beneficiosa en diversos ámbitos”, añadió el jefe del Kremlin.

Putin también deseó “éxito, salud y bienestar” al presidente ugandés, de 81 años, quien obtuvo en los comicios el 71,65 % de los votos en medio de acusaciones de fraude por parte de su principal rival, el músico y opositor Bobi Wine, de 43 años, que quedó en segundo lugar con el 24,72 % de los sufragios.

Rusia y Uganda mantienen relaciones diplomáticas desde 1962 y han reforzado en los últimos años su cooperación en áreas como la política, seguridad, defensa y la economía, en el marco del acercamiento de Moscú a varios países africanos.

La jornada electoral en Uganda estuvo marcada por retrasos debido a problemas técnicos y el bloqueo temporal de internet -restablecido el domingo pasado-, después de meses de interrupciones de los mítines de Wine mediante gases lacrimógenos y munición real y la detención de unas 550 personas, según la ONU.

El cantante permanece en paradero desconocido después de denunciar que la noche del viernes pasado, el Ejército y la Policía asaltaron su residencia en el norte de la capital.

Musevini llegó al poder en 1986 después de liderar una guerra de guerrillas que derrocó a su antecesor, Tito Okello, y puso fin a un ciclo de dos décadas de inestabilidad política. EFE

