Putin inaugura un teatro azerbaiyano en territorio ruso

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Moscú, 27 mar (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, inauguró este viernes por videoconferencia un teatro azerbaiyano en territorio ruso fronterizo con el vecino caucásico.

«Para un país tan extenso como Rusia, es fundamental que una vida cultural rica y vibrante no se considere patrimonio exclusivo de las capitales, sino que sea accesible a todos nuestros ciudadanos», subrayó el jefe de Estado citado por TASS.

Se trata del Teatro Estatal de Musical y Dramático de Azerbaiyán en la ciudad de Derbent, al sur de Rusia y a poco más de 200 kilómetros de Bakú, capital azerbaiyana.

«De esta manera, tendrán la oportunidad de ver las obras únicas de directores de renombre, reflexionar sobre representaciones y disfrutar del teatro en su propio entorno», añadió Putin.

De este modo, el mandatario ruso espera que la inauguración del renovado teatro, fundado en la región de Daguestán a principios de siglo XX y con estatus de institución estatal desde 1998, sea un acontecimiento significativo para la población local, nacional «y también para nuestros vecinos, los estados del Cáucaso», señaló.

La ceremonia coincidió con el Día Mundial del Teatro que se celebra hoy.

El año pasado Moscú y Bakú mejoraron sus relaciones después de un grave deterioro a raíz de que a finales de 2024 un avión comercial azerbaiyano fuera alcanzado por las defensas antiaéreas rusas, lo que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia que cobró 38 víctimas.EFE

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