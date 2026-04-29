Putin propone una tregua en Ucrania para el 9 de mayo que es respaldada por Trump

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Moscú, 29 abr (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso hoy en conversación telefónica a su colega de EE.UU., Donald Trump, una tregua con Ucrania con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, que se celebra el 9 de mayo, informó este miércoles el Kremlin.

«Putin informó a su colega estadounidense sobre su disposición a anunciar una tregua durante las celebraciones del Día de la Victoria (…) Trump apoyó activamente esa iniciativa», dijo Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para asuntos internacionales, a las agencias locales. EFE

mos/rcf