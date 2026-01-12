Putin reaparece en el Kremlin, pero mantiene silencio sobre la actualidad internacional

Moscú, 12 ene (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, reapareció hoy en el Kremlin tras casi dos semanas de ausencia por las fiestas navideñas, pero se abstuvo de comentar la actualidad internacional.

Putin recibió al viceprimer ministro, Denís Mánturov, con el que abordó la situación en el sector industrial, incluido el militar y el espacial.

En particular, Mánturov destacó que 3,8 millones de personas trabajan a día de hoy en las fábricas militares, de los que 800.000 se sumaron en los últimos tres años.

El jefe del Kremlin, que únicamente había asistido a un acto público en lo que va de año, no ha realizado declaraciones desde finales de 2025.

Putin no ha comentado ni la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, ni las protestas masivas en Irán, ni el apresamiento de petroleros con bandera rusa o la polémica en torno a las pretensiones territoriales estadounidenses sobre Groenlandia.

Sectores ultranacionalistas han criticado duramente en las redes sociales al Kremlin por la ausencia de reacción ante dichos acontecimientos internacionales, ya que, por ejemplo, Maduro era el principal aliado de Moscú en América Latina.

Además, calificaron de «humillación» el apresamiento del petrolero con bandera rusa ´Marinera´ en el Atlántico Norte a manos de la Guardia Costera estadounidense.

Por motivos de seguridad, según la prensa independiente, Putin estuvo en la base secreta de las Fuerzas Aeroespaciales en la localidad de Solnechnogorsk, no lejos de Moscú. Ese es el mismo lugar donde se recluyó cuando el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, protagonizó una sublevación militar en junio de 2023.

A diferencia de otros años, el Kremlin no hizo público en esta ocasión el templo en el que Putin asistió en la noche del 6 de enero a la misa de Navidad, lo que denota la profunda inquietud sobre la seguridad del jefe del Estado.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no celebró este lunes su habitual rueda de prensa telefónica para la prensa local y extranjera.EFE

