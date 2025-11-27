Putin rechaza los rumores de que el ministro de Exteriores ruso haya caído en desgracia

Moscú, 27 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó este jueves los rumores de que su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha caído en desgracia debido a la cancelación de la cumbre ruso-estadounidense en Budapest.

«Eso es un disparate. No ha caído en ninguna desgracia», declaró Putin desde Biskek, capital de Kirguistán, tras participar en la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).

Según el líder ruso, Lavrov cuenta con su propia agenda, pero le informó de sus próximos actos.

«Está preparándose para una reunión con sus socios estadounidenses», explicó Putin al comentar sobre los rumores del jefe de la diplomacia rusa, que estuvo sin apariciones públicas cerca de un mes entre octubre y noviembre.

Esta misma semana Lavrov acusó a los países europeos de tratar de «socavar» los esfuerzos diplomáticos del presidente de EE.UU., Donald Trump, al rehacer su plan de paz para Ucrania.

Por otro lado, el jefe de la diplomacia rusa se vio desplazado en gran parte de los contactos con Estados Unidos por el emisario económico de Putin, Kiril Dmítriev, quien ha encabezado buena parte de las delegaciones rusas en las consultas informales con la Casa Blanca. EFE

