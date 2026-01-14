Putin recibirá cartas credenciales de embajadores por primera vez desde 2024

1 minuto

Moscú, 14 ene (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibirá mañana, jueves, las cartas credenciales de embajadores extranjeros por primera vez desde noviembre de 2024.

Serán más de treinta los diplomáticos que asistirán a la ceremonia oficial en el Palacio del Kremlin, según informó la Presidencia en un comunicado.

Entre ellos figurarán los embajadores de diez países europeos: Francia, Italia, Portugal, Suecia, Austria, Suiza, Eslovenia, Eslovaquia, la República Checa y Noruega.

También participarán los jefes de las legaciones diplomáticas de Cuba, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, a los que les sumará el nuevo embajador de Israel y el de Afganistán.

La prensa local está a la espera de que Putin, que volvió al trabajo el lunes, rompa su silencio sobre la actualidad internacional.

Putin no ha comentado la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, ni las protestas masivas en Irán y las amenazas de intervención militar de EE.UU. ni el apresamiento de petroleros con bandera rusa o la polémica en torno a las pretensiones territoriales estadounidenses sobre Groenlandia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tampoco celebra desde el pasado año la rueda de prensa telefónica diaria para la prensa local y extranjera.EFE

mos/rf