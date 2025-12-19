Putin se felicita de los avances territoriales rusos en Ucrania

El presidente Vladimir Putin se felicitó el viernes por los recientes avances territoriales del ejército ruso en Ucrania, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida a la contienda.

«Nuestras tropas avanzan en toda la línea de contacto (…), el enemigo retrocede en todas las direcciones», declaró Putin desde Moscú al inicio de su gran conferencia de prensa anual, retransmitida por televisión.

«Estoy seguro de que antes de que termine el año, veremos nuevos éxitos», apostilló el dirigente ruso, de 73 años y en el poder desde hace un cuarto de siglo.

Las fuerzas rusas aceleraron este año sus conquistas en Ucrania, y controlan alrededor del 19% del territorio, incluyendo la península de Crimea, anexionada en 2014.

El mandatario no tardó en referirse a la UE, que prefirieron no servirse de los activos rusos congelados en el bloque para financiar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania tras una cumbre en Bruselas concluida la madrugada de este viernes.

Tras la presión ejercida en las últimas semanas por Moscú en ese sentido, Putin dijo que el uso de esos fondos congelados -más de 200.000 millones de euros del Banco Central ruso están en manos de la sociedad bruselense Euroclear- habría sido «un atraco».

«¿Y por qué no pueden llevar a cabo ese atraco? Porque las consecuencias podrían ser graves para los ladrones», avisó Putin, que esta semana calificó a los líderes europeos de «cerditos» obsesionados con el «derrumbe» de Rusia.

La gran conferencia anual de prensa durará varias horas. En la sala repleta podía verse a periodistas de todas las regiones de Rusia y de medios extranjeros, según constató AFP.

Como en años anteriores, hay gran expectación por sus declaraciones sobre numerosos temas, como la ofensiva desatada en Ucrania en febrero de 2022 o sus relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump, que trata de poner fin al conflicto.

El miércoles, Putin enfatizó que Rusia logrará «sin ninguna duda» sus objetivos en Ucrania, ya sea por la vía diplomática, o por la fuerza.

De momento no está claro el estado de las negociaciones sobre la cuestión territorial. En noviembre trascendió una propuesta de Washington, redactada sin participación de Kiev ni sus aliados europeos, que habría supuesto la retirada de Ucrania de toda la región oriental de Donetsk y el reconocimiento de facto por parte de Estados Unidos de Donetsk, Crimea y Lugansk como rusas.

El plan se ha enmendado en varias reuniones entre estadounidenses y ucranianos, pero la cuestión territorial se mantiene como un punto de fricción.

En septiembre de 2022, Rusia afirmó haber anexionado oficialmente las regiones de Zaporiyia, Donetsk, Lugansk y Jersón, a pesar de no tener el control militar total sobre ellas.

– Preocupación por Ucrania y la economía –

El conflicto de Ucrania es una de las mayores preocupaciones de los rusos.

Según una encuesta del centro independiente Levada, efectuado a mitad de este mes, el 21% de los sondeados quieren que se le pregunte este viernes a Putin cuándo terminará la «operación militar especial».

«Si tuviera la posibilidad de hacer una pregunta al presidente, le preguntaría cuándo habrá paz para todos. Sería una felicidad», dijo Ana, una pensionista moscovita de 65 años, a AFP.

De acuerdo con ese instituto, declarado «agente del extranjero» por las autoridades, el 16% de los encuestados querría saber cuándo mejorarán sus condiciones de vida, en una Rusia que afronta una elevada inflación del 6,6% en noviembre y es blanco de numerosas sanciones económicas occidentales.

El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, indicó que se le han dirigido más de dos millones de preguntas a Putin, seleccionadas a continuación con ayuda de la inteligencia artificial.

Las cuestiones sociales «ocupan el primer lugar», según afirmó al diario Izvestia.

Si bien la economía rusa aguantó a las sanciones occidentales contra los hidrocarburos, las dificultades se dejan sentir en una penuria de mano de obra, y el coste prohibitivo de los créditos bancarios. Al hilo de esto, el Banco Central ruso anunció que recorta medio punto, a 16%, su tasa directriz de interés.

Después de dos años de crecimiento espoleado por el esfuerzo de guerra, la economía rusa muestra señales de cansancio. El Banco Central espera un crecimiento del PIB de entre el 0,5% y el 1% este año, frente al 4,3% de 2024 y el 4,1% del año 2023.

