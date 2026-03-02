Putin y el líder de Emiratos piden un «pronto» cese de las hostilidades en torno a Irán

Moscú, 2 mar (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, pidieron hoy durante una conversación telefónica un «pronto» cese de las hostilidades en torno a Irán, cuyo territorio está siendo bombardeado por Estados Unidos e Israel.

«Ambas partes destacaron la necesidad de un pronto cese el fuego y el retorno al proceso político-diplomático», informó el Kremlin en un comunicado.

Durante su conversación, según la nota oficial, se trató tanto la «agresión» de Estados Unidos e Israel, como «las firmes acciones de respuesta de Teherán».

Putin, que recibió en enero a Mohamed bin Zayed en el Kremlin, subrayó este lunes que Moscú «ha hecho mucho» para el arreglo pacífico de la crisis en torno al programa nuclear de la república islámica y «la búsqueda de compromisos».

Al tiempo que Moscú continúa la construcción de la segunda y tercera unidad de la central nuclear de Bushehr, el Kremlin se mostró dispuesto a recibir el uranio enriquecido iraní.

Con todo, añadió Putin, los acuerdos alcanzados durante las negociaciones con mediación de Omán «fueron abortados por el acto de agresión militar no provocado contra un Estado soberano y miembro de la ONU».

Por su parte, el líder emiratí denunció en su diálogo con Putin que los ataques de respuesta de Teherán han alcanzado su país, lo que consideró «injustificado», ya que el territorio de los Emiratos no está siendo utilizado como plataforma para bombardear a la república islámica.

Putin prometió hablar con las autoridades iraníes para enviarles «señales» con el fin de contribuir a la estabilidad de la situación en Oriente Medio.

El Kremlin se mostró este lunes «decepcionado» con que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Omán desembocaran en una «agresión directa» contra la república islámica.

«Por supuesto, aquí podemos expresar nuestra profunda decepción con que (…) la situación degradara, de todas formas, en una agresión directa», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Recordó que las noticias que en un primer momento llegaron de Omán hablaban de «avances notables».

«Acepte mis más sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jameneí, y sus familiares, cometido con una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional», manifestó la víspera Putin en un telegrama remitido al presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Rusia tampoco acudió en ayuda de Irán, cuando fue atacado por EE.UU. e Israel a mediados de 2025, aunque Teherán suministró drones y otro equipo militar a Moscú para su campaña militar en Ucrania.EFE

