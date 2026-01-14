Putin y Lula destacan la necesidad de que se garanticen soberanía e intereses de Venezuela

Moscú, 14 ene (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo hoy una conversación telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con el que coincidió en el análisis de la situación en torno a Venezuela, informó el Kremlin.

«Los líderes intercambiaron opiniones sobre la actualidad internacional, con especial atención a la situación en Venezuela», señala la nota oficial.

Según el comunicado, Putin y Lula coincidieron en la necesidad de que se garantice «la soberanía estatal y los intereses nacionales de la República Bolivariana».

Ambos mandatarios «acordaron continuar coordinando esfuerzos, incluido en el marco de la ONU y a través de los BRICS, para reducir la tensión en América Latina y otras regiones del mundo».

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, saludó horas antes la política de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la defensa de la soberanía del país tras la «operación ilegal» de Estados Unidos, que acabó en la captura de Nicolás Maduro.

«Observamos con gran interés, preocupación y simpatía cómo las autoridades venezolanas defienden sus derechos y su independencia, al tiempo que demuestran flexibilidad y expresan su voluntad de dialogar con Estados Unidos», dijo Lavrov.EFE

