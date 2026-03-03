Putin y Orbán abordan las consecuencias de guerra en Irán en mercado de petróleo

2 minutos

Moscú, 3 mar (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo este martes una conversación telefónica con el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, en la que debatieron la situación en Irán y las consecuencias de la guerra en el Oriente Medio en los precios internacionales del crudo.

Según informó el Kremlin en su canal de la red social rusa MAX, ambos líderes debatieron «el brusco agravamiento de la situación en torno a Irán y toda la región del Oriente medio, incluyendo las posibles consecuencias para el estado del mercado mundial energético».

Hungría ha insistido en continuar comprando petróleo y gas ruso pese a las presiones de la Unión Europea (UE) que acusan a Budapest de que con ello está apoyando la maquinaria de guerra rusa en Ucrania.

Putin y Orbán abordaron también «temas actuales de la interacción ruso-húngara» y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre ambos el pasado 28 de noviembre en Moscú.

En aquella ocasión, el primer ministro húngaro negoció el suministro de hidrocarburos baratos y la compra de acciones en las petroleras rusas sancionadas por EE.UU., a cambio del apoyo de Budapest a Moscú en Ucrania.

Ambos líderes también conversaron sobre el conflicto ucraniano, ocasión en la que Putin aprovechó para destacar el apoyo de Budapest a «una solución político diplomática del conflicto» y su apego por una «política exterior equilibrada y soberana».

En particular, ambos abordaron la situación de los ciudadanos húngaros movilizados por el Ejército de Ucrania y hechos prisioneros de guerra por las Fuerzas Armadas de Rusia.

Al final de la conversación, Putin y Orbán acordaron celebrar futuros contactos entre ambas partes. EFE

