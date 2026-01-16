Putin y Pezeshkian abogan por una pronta desescalada de la tensión en torno a Irán

Moscú, 16 ene (EFE).- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, e Irán, Masud Pezeshkian, abogaron este viernes en conversación telefónica por una pronta desescalada de la tensión en torno a la República Islámica, escenario desde hace semanas de multitudinarias protestas antigubernamentales, reprimidas violentamente por las autoridades.

«Rusia e Irán abogan de manera consecuente y desde una postura solidaria por una pronta desescalada de la tensión en torno a Irán y la región en su conjunto, y por la solución de los problemas que han surgido por medios exclusivamente políticos y diplomáticos», señala el comunicado del Kremlin.

A su vez, Pezeshkian informó a Putin sobre las medidas «activas» que Teherán está tomando para «la normalización de la situación en el país».

Ambos mandatarios también se pronunciaron en favor del fortalecimiento de la «asociación estratégica» entre Moscú y Teherán y la realización de sus proyectos económicos conjuntos.

Putin también habló esta mañana con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, conversación en la que propuso la mediación rusa para garantizar la estabilidad y seguridad en Irán y Oriente Medio.

Según la nota oficial, el jefe del Kremlin «expresó los enfoques básicos para activar los pasos político diplomáticos con el fin de garantizar la estabilidad y seguridad en la región».

«Se confirmó la disposición de la parte rusa de continuar los correspondientes esfuerzos mediadores e impulsar un diálogo constructivo con la participación de todos los países interesados», añadió.

El Ministerio de Exteriores ruso aseguró esta semana que «las amenazas de nuevos ataques militares contra el territorio de la República Islámica vertidas por Washington son categóricamente inadmisibles».

Moscú advirtió de las «funestas consecuencias» para Oriente Medio y la seguridad internacional en caso de que alguna potencia aproveche los «disturbios instigados desde el exterior» como excusa para repetir la agresión cometida en junio de 2025.

Las tensiones en Irán se incrementaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase con el uso de la fuerza militar en Irán si el régimen de los ayatolás sigue reprimiendo las protestas civiles con violencia, una intervención a la que la ONU se ha opuesto.

Rusia y China defendieron en el Consejo de Seguridad de la ONU la soberanía e integridad territorial de Irán. EFE

