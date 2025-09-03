The Swiss voice in the world since 1935

Putin y Xi hablan de vivir hasta 150 años e incluso de alcanzar la inmortalidad

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pekín, 3 sep (EFE).- Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, hablaron hoy sobre la posibilidad de que los seres humanos vivan hasta 150 años e incluso alcancen la inmortalidad, según captó un micrófono de ambiente cuando se dirigían a la tribuna para asistir al desfile militar en plaza de Tiananmen.

«Antes, rara vez se llegaba a los 70 años, pero hoy se dice que a los 70 se sigue siendo un niño», se oyó decir en ruso al intérprete que traducía las palabras de Xi a Putin en la señal de la televisión china distribuida por la agencia Bloomberg.

La respuesta del presidente ruso traducida al chino mandarín fue: «Gracias al desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse constantemente y las personas pueden sentirse cada vez más jóvenes e incluso alcanzar la inmortalidad».

A ello, Xi replicó que «los pronósticos indican que en este siglo existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 años».

En una rueda de prensa, transmitida en directo por la televisión estatal rusa, el jefe del Kremlin confirmó que hablaron con Xi de longevidad. «Sí, cuando asistimos al desfile el presidente (Xi) habló de ello», contestó Putin al ser preguntado sobre el particular.

Agregó que en su momento el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido en junio del 2023, «desarrolló activamente» este tema de la longevidad.

«Pues bien, sí, los métodos modernos de curación, la medicina, incluso todo tipo de cirugía relacionada con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad abrigar la esperanza de que la vida activa se prolongará de forma diferente a la actual», resumió el mandatario ruso. EFE

mos-jco/ep

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR