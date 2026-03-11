Quentin Tarantino debutará en el teatro con ‘The Popinjay Cavalier’ en Londres en 2027

2 minutos

Londres, 11 mar (EFE).- El director de cine estadounidense Quentin Tarantino dará el salto al teatro con la obra ‘The Popinjay Cavalier’ en Londres en 2027, según confirmó este miércoles la productora en un comunicado.

Esta obra, que estará escrita y dirigida por el autor de ‘Pulp Fiction’, se presenta como una «comedia desenfrenada de engaños y disfraces» ambientada en la Europa de 1830 e inspirada en las «grandes epopeyas de capa y espada» del teatro y el cine.

‘The Popinjay Cavalier’ estará producida por Sonia Friedman Productions, encargada de otras producciones como ‘Harry Potter y el hijo maldito’ o el recientemente aclamado ‘Paddington: The Musical’ y llegará al West End londinense a principios del año que viene, si bien todavía no se conocen las fechas exactas ni tampoco el teatro que lo albergará.

Del mismo modo, tampoco se han detallado por el momento los integrantes del elenco, el equipo creativo o las fechas de lanzamiento de las entradas, pero se han abierto perfiles específicos de la obra en redes sociales y se ha habilitado un formulario de correo electrónico para los interesados en conocer todas las novedades.

Tarantino reveló por primera vez durante el Festival de cine de Sundance 2025, en Estados Unidos, que estaba inmerso en la escritura de una obra de teatro y dijo que probablemente sería lo próximo que hiciera.

«Si es un fracaso, probablemente no la convierta en película. Pero si es un éxito rotundo, podría ser mi último filme», añadió el cineasta, que siempre ha insistido en que diría adiós con su décima película. Su última cinta, ‘Érase una vez en Hollywood’ (2019), fue la novena.

Tarantino, quien ahora reside en Tel Aviv (Israel) con su familia, también indicó el verano pasado en una entrevista con el pódcast ‘The Church of Tarantino’ que se trasladaría a Inglaterra para poder trabajar en esta obra, un rodaje que le ocuparía entre 18 y 24 meses de su vida. EFE

rb/fjo/mra