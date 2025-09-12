Quepos, una joya natural en Costa Rica que busca posicionarse como atractivo turístico

3 minutos

Douglas Marín

San José, 12 sep (EFE).- La localidad de Quepos, en la costa del Pacífico de Costa Rica, busca consolidarse como un atractivo turístico internacional que combina su reconocido internacionalmente Parque Nacional Manuel Antonio, con una gran biodiversidad, actividades de aventura e iniciativas de conservación.

Ubicada en la costa del Pacífico y a unos 150 kilómetros de San José, Quepos reúne ecosistemas en los que habitan desde mariposas y anfibios, hasta monos, felinos, cocodrilos, delfines y ballenas, que cada año atraen a miles de turistas.

«Quepos ofrece mucho más allá que playa y el parque Manuel Antonio, contamos con ríos espectaculares, montañas, opciones gastronómicas, turismo rural, turismo de bienestar. Es un destino completo», destacó a EFE el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos, Christian Fallas.

Una combinación de turismo y conservación

Es una combinación que permite estar rodeado de bosque frente al mar y observar cientos de especies como mapaches, pizotes, iguanas, osos perezosos de dos y tres dedos o el mono cara blanca.

Una de las actividades en auge es la de los catamaranes, embarcaciones en las que los turistas pueden apreciar la belleza escénica de la zona pero también delfines y, con algo de suerte, observar ballenas jugando en las cálidas aguas del Pacífico .

La joya de la zona es el Parque Nacional Manuel Antonio, reconocido internacionalmente por su diversidad y la belleza paradisíaca de sus playas, con una extensión de 1.983 hectáreas en la parte terrestre y 55.000 hectáreas en la parte marina, dedicadas a la conservación, investigación y turismo ecológico.

Alrededor del parque se ha desarrollado un ecosistema turístico de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas familiares, y en las que hay desde operadores de actividades de aventura hasta sitios dedicados a la conservación, el estudio científico y a generar conocimiento para los visitantes.

Uno de estos lugares es Sukia Park, que se ha consolidado como un refugio para la conservación de especies -como cocodrilos- y la educación ambiental, a fin de que los visitantes conozcan el bosque tropical y comprendan mejor la biodiversidad que caracteriza a la región.

Los mariposarios también se han convertido en un atractivo turístico en el Pacífico de Costa Rica, un país que alberga alrededor de 20.000 especies de mariposas, muchas de ellas únicas en el mundo y otras nuevas para la ciencia.

En busca de la reactivación turística

La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos realizó este mes la Expo Quepos Travel Market, en la que participaron decenas de empresas entre compañías locales, compradores, agencias turísticas y mayoristas internacionales provenientes de España, México, Alemania, Francia y Canadá.

Durante el primer semestre de 2025, la llegada de turistas por vía aérea a Costa Rica bajó un 2,8 % interanual, según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), y esa caída ha afectado a prácticamente todas las zonas del país, lo que y ha impulsado a los empresarios a realizar ferias como la Expo Quepos para tratar de reactivar el sector.

Sin embargo, el ICT prevé que Costa Rica cerrará el año con un incremento del 1,7 % del número de turistas que llegan por vía aérea. EFE

dmm/rao/rcf

(foto) (vídeo)