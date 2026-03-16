¿Quién era Napoleón Becerra, el candidato presidencial peruano fallecido en un accidente?

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Lima, 15 mar (EFE).- Napoleón Becerra, el candidato a la Presidencia de Perú fallecido este domingo en un accidente de tránsito, era un funcionario público de larga trayectoria que, a sus 61 años, se presentaba por primera vez al máximo cargo del país andino por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), fundado por él mismo.

En el momento del accidente que acabó con su vida, Becerra era desconocido para la gran mayoría de la población y en las encuestas de intención de voto a las elecciones figuraba en el apartado de «otros» al registrar menos de 1 %.

Nacido el 11 de abril de 1964 en la norteña ciudad andina de Cajamarca, este licenciado en Administración Pública por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega había desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional como funcionario de la Municipalidad de Lima, para la que trabajó durante casi 40 años, desde 1984 hasta 2025.

En ese periodo formó parte del sindicato de trabajadores municipales, y en una huelga fue despedido por la Municipalidad al aducir inasistencia, lo que llevó a pelear su reposición hasta el Tribunal Constitucional.

Desde joven, Becerra estuvo vinculado a la política, principalmente en partidos de izquierda, lo que le hizo ser candidato a diversas elecciones, sin que llegase a ser elegido nunca en las cinco ocasiones que se postuló a distintos cargos.

En 1995, bajo el mandato del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), fue candidato a congresista por Izquierda Unida, el mismo cargo que buscó en 2006 con Fuerza Democrática, sin éxito.

En 2002 buscó ser regidor (concejal) municipal por Fuerza Democrática en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, el más grande de la capital peruana, y luego buscó ser alcalde del mismo municipio en 2006 con Confianza Perú y en 2018 con Siempre Unidos.

En 2023 fundó el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, del que se convirtió en su candidato presidencial para estos comicios, con un ideario marcado con principios de izquierda sin dejar de lado la economía de mercado.

Durante su campaña electoral había remarcado la necesidad de realizar reformas contra la corrupción, a la que había culpado de los problemas sufridos por Perú en las últimas tres décadas y especialmente por la crisis política que vive el país desde los últimos diez años.

Cuando estaba inmerso en su objetivo de llegar a ser presidente, Becerra falleció inesperadamente al salirse de la carretera el vehículo en el que viajaba por la sinuosa carretera Vía de Los Libertadores, en la región andina de Huancavelica, por donde se dirigía a Ayacucho para continuar su campaña electoral. EFE

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