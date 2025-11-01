Quién es Manuel Adorni, el nuevo jefe del Gabinete argentino que conoció Milei en la TV

4 minutos

Natalia Kidd

Buenos Aires, 1 nov (EFE).- Manuel Adorni, designado como nuevo jefe de Gabinete del Gobierno argentino, conoció en un estudio de televisión a Javier Milei, quien, una vez que accedió a la Presidencia, lo convirtió en su portavoz, un rol desde el que ha defendido a ultranza las políticas del gobernante de ultraderecha.

Nacido en la ciudad bonaerense de La Plata, el 28 de febrero de 1980, Adorni cursó estudios de Contabilidad Pública en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), donde se graduó en 2012. Se desempeñó como profesor en la Universidad Abierta Interamericana y en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas.

Según él mismo ha relatado, por «casualidad» encontró su «lugar» y su «destino» en los medios de comunicación, con participaciones en distintos medios, primero como analista económico y luego en programas de debate político.

Mucho antes, un joven Adorni ya había intentado incursionar en los medios: se presentó en 2001 a las pruebas para ingresar a la casa de «Gran Hermano» en la primera edición en Argentina de este afamado reality show, pero desistió de continuar con las audiciones porque, según contó, se dio cuenta de que era «un delirio».

Adorni conoció a Javier Milei en un estudio de televisión, mientras debatían ambos en contra de las «ideas progresistas y de izquierda», según contó meses atrás -en una entrevista- el designado jefe de Gabinete.

Hijo de un padre que simpatizaba con la Unión Cívica Radical y una madre con raíces peronistas, Adorni fue en 2019 uno de los fundadores del partido de derecha Uni2, que, luego de fusionarse con otras formaciones, pasó a llamarse Republicanos Unidos.

A la par de su militancia política y sus participaciones mediáticas, Adorni amasó fama en las redes sociales con mensajes críticos al kirchnerismo. En abril de 2023 ganó el premio Martín Fierro Digital en la categoría «Mejor Twittero».

A finales de ese año, cuando Milei asumió la Presidencia argentina, Adorni fue designado como portavoz del Gobierno, función que quedó bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de la hermana del jefe de Estado, Karina Milei.

A mediados de 2024, Adorni sumó a su cargo de portavoz el de secretario de Comunicación y Medios, función por la que quedo al mando de la gestión de los medios públicos del Estado Nacional, sometidos a fuertes recortes por el Gobierno.

De estilo frontal, directo, y con declaraciones muchas veces controvertidas, Adorni siempre defendió sin medias tintas las políticas de ajuste de Milei y se convirtió -con sus habituales ruedas de prensa- en una de los rostros más visibles del Ejecutivo.

En mayo pasado, el alto funcionario compitió como candidato a legislador local de la ciudad de Buenos Aires por la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera Milei, y su lista ganó los comicios con el 30,7 % de los votos, por lo que debía asumir una banca en la Legislatura capitalina en diciembre próximo, silla que ahora ocupará un suplente.

Tras el amplio triunfo del oficialismo en los comicios legislativos nacionales del domingo pasado y en medio de fuertes tensiones al interior del Ejecutivo, el nombre de Adorni comenzó a sonar hace tan solo unos días como posible sucesor de Guillermo Francos al frente de la Jefatura de Gabinete del Gobierno.

Finalmente, en medio de la ola de rumores, Francos se adelantó y dimitió a última hora de este viernes. Sin demoras, Milei designó a Adorni como su reemplazo.

«Quiero agradecer profundamente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad», expresó Adorni a través de la red social X.

Como jefe de Gabinete, Adorni desempeñará varias funciones clave: coordinar las tareas de los ministros, ejecutar el Presupuesto de la Administración pública e impulsar el diálogo con diversos sectores políticos para sacar adelante en el Congreso profundas reformas en materia laboral y tributaria.

Además de agradecer al mandatario, Adorni manifestó especial gratitud por «la confianza y el apoyo permanente» a Karina Milei, «el Jefe» como la llama el propio presidente. EFE

nk/jrg