Quién es quién dentro de la investigación por el asesinato de Villavicencio en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 20 mar (EFE).- La captura de Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, uno de los líderes de Los Lobos, el grupo criminal más grande de Ecuador y con vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación, puede resultar fundamental para la investigación que la Fiscalía ecuatoriana sigue por la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

Hasta el momento, han sido condenados a prisión cinco personas como autores materiales, entre ellos Carlos Angulo, alias El Invisible, otro cabecilla de Los Lobos; mientras que otros ocho implicados, entre ellos siete sicarios colombianos contratados para la ejecución del crimen, están muertos.

Según la Fiscalía, uno de ellos detalló los roles que cumplían algunos líderes de Los Lobos en este crimen antes de ser asesinados en la cárcel; lo que se complementa con versiones de testigos protegidos y sentenciados en otros casos.

Políticos y empresarios

Los primeros imputados como presuntos autores intelectuales fueron el exministro correísta José Serrano, detenido el año pasado por el servicio migratorio estadounidense; los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, vinculados a diversas tramas de corrupción en Ecuador, y el exasambleísta del correísmo y antiguo cabecilla de los Latin Kings Ronny Aleaga.

De acuerdo a la tesis fiscal, ellos habrían pedido a Wilmer Chavarría, alias Pipo, máximo líder de Los Lobos y que está a la espera de su extradición en España tras ser detenido en noviembre; a Luis Arboleda, conocido como Gordo Luis, otro cabecilla que está encarcelado, y a Lobo Menor que coordinen previamente el ataque a cambio de «altas sumas de dinero».

Salcedo dijo meses atrás que la supuesta causa del crimen habría sido porque Villavicencio «empezó a darle duro a todo ese equipo», en referencia a Jordán, Aleaga y otras personas que estaban presuntamente involucradas en irregularidades con contratos hospitalarios.

También, aseguró que el asesinato pudo haber costado hasta 200.000 dólares, abonados en dos pagos, y que entre los financistas estuvo presuntamente Jordán.

Pipo

Wilmer Chavarría asumió el liderazgo de Los Lobos tras el asesinato en una cárcel del narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón, en 2022, por lo que, según la Fiscalía, Jordán, Serrano, Aleaga y Salcedo habrían acudido a él para «que su organización cometa el crimen».

Una vez realizado el pago, el Ministerio Público asegura que Pipo habría presuntamente dispuesto a su grupo que «se encarguen de la comunicación, coordinación y supervisión del seguimiento».

Según la Fiscalía, sin la autorización, dirección y mando de Pipo, «el atentado no habría podido llevarse a cabo». Sin embargo, en una declaración ante la Fiscalía de Zaragoza (España), Pipo negó haber participado en el crimen y acusó, sin presentar pruebas, al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de supuestamente ordenar el asesinato.

Lobo Menor

De acuerdo a las investigaciones, Lobo Menor, que es hijastro de Pipo, tenía control directo del grupo armado y se encargaba de los seguimientos, la supervisión de reuniones, los pagos y la operatividad.

Uno de los sicarios señaló antes de ser asesinado que Lobo Menor y Gordo Luis «daban órdenes directas al resto de la organización».

Lobo Menor lo hacía desde la clandestinidad tras haberse fugado al recibir libertad condicional cuando cumplía una condena de 20 años de cárcel por el asesinato del hermano del exministro Serrano.

Gordo Luis

En prisión también está Gordo Luis, quien, de acuerdo al Ministerio Público, se habría encargado de «entregar una fuerte cantidad de dinero» a una disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para contratar a los sicarios que asesinaron a Villavicencio. Fue recapturado en julio de 2023 en Colombia, semanas antes del asesinato. EFE

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