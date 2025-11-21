Quito, sede de un campeonato de tueste de café, en el que participan seis países

Quito, 21 nov (EFE).- Competidores de El Salvador, México, Perú, Colombia, Ecuador y Argentina participan en el campeonato de tueste ‘Transformando Latinoamérica’, un encuentro, que termina mañana, sábado, en Quito, y que impulsa el crecimiento de la cultura cafetera.

Este evento es la plataforma regional para visibilizar jóvenes talentos y líderes que están redefiniendo la industria a través de tecnología, trazabilidad, sostenibilidad y nuevos modelos de negocio, indicaron este viernes los organizadores.

Anotaron que el campeonato es impulsado por Coffee Relief, reconocida por Sprudge como «la tostaduría más sostenible del mundo», y por Aillio, creadora de la tostadora más avanzada y ecoeficiente del mercado: la Aillio Bullet.

Más de 25 competidores participarán bajo estándares internacionales, con jueces de trayectoria global como Johanna de Rodríguez, especialista en sostenibilidad y tueste; Jonathan Rodríguez, entrenador de campeones y especialista en tueste, ambos de El Salvador, y Julian Rivera, juez internacional de Taza de Excelencia y referente del café mexicano.

El evento, que se desarrolla en la sede de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), ha reunido a los actores más influyentes del sector: tostadores, productores, exportadores, emprendedores y empresarios, jueces internacionales y medios especializados. EFE

