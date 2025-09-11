R. Dominicana extradita a tres dominicanos a Estados Unidos por narcotráfico y homicidio

2 minutos

Santo Domingo, 11 sep (EFE).- Las autoridades dominicanas extraditaron a los Estados Unidos a tres dominicanos acusados de narcotráfico y homicidio en Nueva York, informó este jueves la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La operación fue llevada a cabo a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), apoyados por Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), señaló la DNCD en un comunicado.

Los tres dominicanos, Ricardo Cruz Ortiz, Yenssy Darines Cruz Ortiz y Andres Ramirez, quien también se identifica como Luis Ernesto Pérez Dipegal, fueron tasladados por equipos tácticos de la DNCD al Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde abordaron un vuelo comercial con destino a Estados Unidos custodiados por oficiales estadounidenses.

Ricardo y Darines Cruz Ortiz están acusados en un Tribunal Supremo (Tribunal Especial de Estupefacientes) de venta criminal de una sustancia controlada en segundo grado, en violación a la ley penal de Nueva York (Estados Unidos).

Por su parte, Pérez Dipegal está siendo requerido por ante un tribunal Supremo del Estado de Nueva York, que le acusa de tentativa para cometer homicidio en segundo grado, agresión en primer grado y posesión delictiva de un arma de fuego en segundo grado, entre otros cargos.

Según informó la DNCD, los detenidos fueron extraditados en base a los decretos del Poder Ejecutivo, números 462-25, 464-25, 465-25, que autorizan su entrega a Estados Unidos para que respondan las acusaciones en su contra.

Los imputados fueron arrestados en el mes de julio de este año, en operaciones de búsqueda y captura, desarrolladas en la provincia de Valverde y el municipio de Boca Chica, ubicado en la provincia de Santo Domingo.

«La República Dominicana, ha afianzado y fortalecido la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el delito transnacional, ampliando las operaciones de captura de fugitivos de la justicia de Estados Unidos y otros países», indicó la DNCD. EFE

pma