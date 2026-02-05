Rabat descarta problemas de suministro de combustible pese a cierre puertos por temporal

Rabat, 5 feb (EFE).- El Gobierno marroquí descartó hoy que el temporal que castiga el norte del país, y que ha obligado a desalojar a más de 140.000 personas y al cierre o la reducción de la actividad en algunos puertos, como Tánger Med, afecte al abastecimiento de combustible.

«Pese al impacto de las perturbaciones meteorológicas en la navegación, el Gobierno vela por tomar todas las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento normal del mercado nacional de diferentes productos «, afirmó este jueves en rueda de prensa el portavoz del Gobierno marroquí, Mustafa Baitas.

El temporal, que castiga también el sur de España y Portugal, ha obligado a suspender el tráfico en el estrecho de Gibraltar, con la cancelación de las conexiones marítimas que unen las localidades españolas de Tarifa y Algeciras con la marroquí Tánger, donde se encuentra Tánger Med, una instalación estratégica para el país.

El Ministerio de Transición Energética marroquí aseguró que la situación se encuentra «bajo control» y se han movilizado actores públicos y privados «para garantizar un suministro regular» de productos petroleros y superar las dificultades que impiden la descarga de algunos buques que transportan productos energéticos.

Las existencias nacionales de productos petrolíferos superan las 617.000 toneladas, «lo que será suficiente para satisfacer todas las necesidades del mercado nacional a la espera de la descarga de los petroleros que transportan más de un millón de toneladas adicionales de estos productos», apuntó.

«También se han remolcado instalaciones o estaciones de venta de combustible que fueron cerradas temporalmente en algunas zonas afectadas por las inundaciones, para evitar cualquier riesgo para el medio ambiente y la seguridad del entorno», añadió el ministerio.

El temporal que azota el norte y oeste de Marruecos ha obligado a evacuar hasta a 143.164 personas de localidades en riesgo, según el último informe del Ministerio marroquí de Interior publicado este jueves.

El grueso de los desalojos se ha registrado en la provincia de Larache (norte), con más de 110.000 evacuados, seguida de Kenitra, próxima a Rabat, con cerca de 17.000.

Alcazarquivir, una localidad de unos 120.000 habitantes en la llanura atlántica situada en la provincia de Larache, es la más afectada por las inundaciones, y el Ejército permanece desplegado desde el jueves pasado para apoyar a los damnificados.

El portavoz del Ejecutivo desvinculó del temporal los 4 muertos registrados en la localidad de Beni Arous, en la provincia de Larache, sepultados por el derrumbe de su casa, y aseguró que «hasta el momento no se han registrado pérdidas humanas» en relación con las inundaciones.

Seguridad en los embalses

El Gobierno marroquí analizó además este jueves un nuevo proyecto sobre la clasificación y la seguridad de los embalses para minimizar el impacto de situaciones de riesgo.

Medios locales explicaron que esta legislación estipula una clasificación diferente de los distintos embalses del país para permitir un análisis de riesgos de cada infraestructura sobre la población y las actividades económicas adyacentes, entre otras medidas.

Mustafa Baitas explicó que desde el 1 de septiembre de 2025 hasta este jueves se registraron lluvias que alcanzaron 150,5 milímetros, con un excedente que supera el 35 % respecto a la media normal, en una temporada que calificó de «excepcional».

Añadió que la tasa de llenado de las presas pasó de un 31,1 % el 12 de diciembre de 2025 al 64,15 % actualmente.EFE

