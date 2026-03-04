Racing ganó con contundencia a Atlético Tucumán en el final de la jornada

1 minuto

Buenos Aires, 3 mar (EFE).- Racing Club se impuso por 0-3 a domicilio contra Atlético Tucumán en uno de los tres partidos que le dio punto final a la octava jornada del Torneo Apertura argentino.

Con dos goles del colombiano Duván Vergara y el restante de Santiago Solari, la ‘Academia’ sumó su tercer triunfo en el torneo.

En los restantes resultados de este martes, Huracán se impuso por 3-1 ante Belgrano de Cordoba y dejó al visitante sin invicto, mientras que Sarmiento de Junín se impuso por 1-0 Anga Estudiantes de Río Cuarto.

Este miércoles Lanús recibirá a Boca Juniors en un partido postergado de la séptima fecha y luego el fútbol argentino tendrá una huelga por parte de sus clubes en sintonía con un reclamo de la Asociación del Fútbol Argentino, en protesta por las investigaciones judiciales contra dirigentes de esa entidad. EFE

fca//laa