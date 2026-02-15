Racing suma su segunda victoria en fila tras un mal comienzo de temporada

Buenos Aires, 14 feb (EFE).- Racing Club derrotó este sábado a domicilio por 0-2 a Banfield en el partido destacado del día, lo que le permitió sumar su segundo éxito consecutivo en el Torneo Apertura argentino luego de tres derrotas consecutivas.

Los goles de Marco Di Cesare y Adrián ‘Maravilla’ Martínez le dieron al conjunto dirigido por Gustavo Costas la posibilidad de trepar a la séptima posición de la Zona B, a cinco del líder Tigre, que el jueves derrotó por 1-0 a Aldosivi de Mar del Plata.

Este sábado quien perdió sus primeros puntos del 2026 fue Independiente Rivadavia que, tras cuatro victorias consecutivas, cayó en casa por 0-1 ante Belgrano de Córdoba, que subió al tercer lugar con once unidades, una menos que su vencido.

Los otros resultados de este sábado marcaron el triunfo 1-0 de Huracán sobre Sarmiento de Junín, la victoria 2-1 de Talleres de Córdoba sobre el ascendido Gimnasia y Esgrima de Mendoza y la goleada 4-0 de Atlético Tucumán sobre el otro que trepó a Primera División: Estudiantes de Río Cuarto.

La jornada comenzó el jueves con la victoria de Tigre y la segunda caída consecutiva del River Plate de Marcelo Gallardo, esta vez 1-0 ante Argentinos Juniors, mientras que el viernes Independiente venció por 2-0 a Lanús, Unión empató 0-0 con San Lorenzo y Defensa y Justicia igualó 1-1 con Vélez Sarsfield.

La quinta jornada continuará este domingo con cuatro cruces, con Boca Juniors-Platense como el estelar, completado con el clásico platense Gimnasia-Estudiantes, Rosario Central-Barracas Central e Instituto-Central Córdoba, mientras que el lunes se completará con Deportivo Riestra-Newell’s Old Boys. EFE

