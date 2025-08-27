The Swiss voice in the world since 1935

Rafael Grossi, del OIEA, presentará su candidatura a secretario general de la ONU

Washington, 27 ago (EFE).- El secretario general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmó este miercoles que presentará su candidatura para ser el próximo secretario general de la ONU.

«Voy a ser candidato a secretario general de la ONU», confirmó el diplomático argentino al ser preguntado por EFE al respecto durante un encuentro con medios en Washington.

Grossi había dicho este año que barajaba la posibilidad de presentar su candidatura para reemplazar a Antonio Guterres cuando éste deje el cargo en enero de 2027, pero hasta ahora no había confirmado que se postularía.

«La rueda ha comenzado a girar», explicó Grossi, asegurando que el procedimiento para oficializar su candidatura arrancará «en las próximas semanas».

El actual director de la agencia nuclear de la ONU afirmó también que ha hablado sobre su candidatura durante la reunión que mantuvo hoy con el secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, en Washington.

Grossi, diplomático de carrera con amplia experiencia en el terreno de la energía nuclear y la no proliferación, ha sido embajador argentino en Austria entre 2013 y 2019, año en que pasó a ser director general del OIEA.

De acuerdo a una regla no escrita, la secretaría general de Naciones Unidas rota entre continentes -excluyendo a Norteamérica, que se considera que ya alberga mucho poder- y el próximo turno correspondería a Latinoamérica. EFE

