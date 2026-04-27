Raiders, Cardinals, Texans y 49ers, con participación del Draft de la NFL en México

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México, 26 abr (EFE).- Las Vegas Raiders, Arizona Cardinals, San Francisco 49ers y Houston Texans fueron algunos de los equipos que anunciaron desde México selecciones del Draft de la NFL que se realizó este fin de semana en Pittsburgh (Pensilvania, Estados Unidos).

Roy López, tackle defensivo de los Cardinals, estuvo en la capital mexicana junto a decenas de niños para anunciar a Kaleb Proctor, tackle de 22 años, ex de los Southeastern Louisiana Lions, reclutado en la cuarta ronda por Arizona.

Los Raiders aprovecharon su presencia en la capital mexicana durante la organización del Torneo Nacional NFL Flag Tochito, en el que participaron equipos menores de 15 años de todo el país.

Los chicos campeones del estado de Nuevo León anunciaron al apoyador Dalton Johnson, ex de los Arizona Wildcats, como la selección número 150 de la quinta ronda del equipo plata y negro.

De cara al Mundial 2026, Andrés Guardado, exmundialista mexicano, junto a Alfredo Gutiérrez, exjugador de los San Francisco 49ers, se encargaron de nombrar al esquinero Ephesians Prysock, quien jugó para los Washington Huskies del fútbol americano colegial, como nuevo jugador de los gambusinos, que fue escogido en la posición 139 de la cuarta ronda del Draft.

El anuncio se realizó desde uno de los vestuarios en el interior del Estadio Azteca de la capital mexicana que en la temporada 2026 de la NFL albergará un partido de los 49ers.

En Monterrey, Nuevo León, al norte de México, los Texans escogieron como representante a Raquel Rodríguez, luchadora de la WWE, para dar el nombre del guardia Febechi Nwaiwu, proveniente de los Oklahoma Sooners, como la selección número 106 de la cuarta ronda de Houston.

Los 49ers, Cardinals, Raiders y Texans son cuatro de los 10 equipos de la NFL que cuentan con derechos en México para comercializar su marca.

Los otros seis equipos son los Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys, Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams y Miami Dolphins.

Según datos de la NFL, México cuenta con casi 40 millones de aficionados que siguen a la liga, la mayor cantidad en el mundo fuera de Estados Unidos. EFE

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