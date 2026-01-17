Ramón Santiago pasa del fracaso en México al éxito en béisbol dominicano

Santo Domingo, 17 ene (EFE).- En su camino como dirigente, el dominicano Ramón Santiago ha pasado de probar el amargo sabor del fracaso en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), a disfrutar de las mieles del éxito en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

En mayo del pasado año Santiago fue despedido del puesto de dirigente de los Leones de Yucatán, a quienes había guiado a una marca de 16-17, cuando apenas se habían disputado los primeros 33 partidos de la LMB, marcando un tropezón en su carrera dirigencial, la que, sin embargo, ha reivindicado llevando a los Leones del Escogido a la disputar la final del béisbol en su país.

Lidiar con la derrota en México ha llevado a Santiago a entender y valorar cada aspecto que existe tras el éxito que lo ha acompañado en el béisbol invernal.

«Siempre hay críticas. Cuando las cosas van bien eres el mejor mánager, con los resultados obtenidos hasta ahora este trabajo sabemos que ha valido la pena, o sea, todos esos viajes, todas esas veces que te tienes que levantar temprano para venir a reuniones, cada noche sin dormir, cada llamada con el staff. Ha valido la pena toda esa planeación», indicó a los medios, al señalar cada detalle que lo ha encaminado hasta la final.

Como ocurrió en Yucatán, al tomar el mando de los escarlatas en lugar del puertorriqueño Alex Cintrón, Santiago estuvo rodeado por la sombra del fracaso, pero en esta ocasión confió en la labor de sus jugadores, en condición de campeón defensor de su equipo y logró atravesar las dificultades.

«Yo sé que mucha gente nos daba como descalificados en la serie regular, pero nosotros confiamos plenamente en el grupo de veteranos que tenemos, en los jugadores que son los campeones nacionales y del Caribe, y yo creo que nunca puedes menospreciar a un campeón», indicó Santiago.

Bajo las riendas de Santiago, los Leones tuvieron marca de 11-9, ganando un partido clave en la última fecha de la serie regular contra las Estrellas Orientales, para alcanzar un registro global de 23-27, ocupando la cuarta y última posición clasificatoria a la postemporada.

«Mi mayor aprendizaje ha sido que mientras tengas vida no te puedes rendir, creo que tienes que ser resiliente y creer que todo se puede lograr, siempre y cuando tú pongas el enfoque y la determinación, se pueden lograr grandes cosas», ha explicado sobre lo que le ha enseñado este proceso en su carrera profesional.

«Tengo una emoción ahora mismo que no la puedo describir. Primera experiencia como mánager en la liga e ir a una final para mí es un orgullo y un honor», ha expresado Santiago, quien es consciente de que ha enfrentado un duro camino, pero que aún el trabajo no ha concluido.

«Ha sido una temporada de grandes retos, que tuve que asumir, pero la meta es ganar la corona 18, esa es nuestra meta, ganar cuatro juegos más para ser campeones nuevamente», ha dicho Santiago, quien ganó como jugador con los Leones y ahora tiene la oportunidad de hacerlo como dirigente. EFE

