Reabre el paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, de forma «limitada»

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El paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, reabrió el jueves, de forma «limitada», por primera vez desde que Israel lo cerró el 28 de febrero, confirmaron a AFP fuentes oficiales palestinas y egipcias.

El paso de Rafah, bajo control israelí, es para los gazatíes la única vía de acceso al mundo exterior que no pasa por Israel.

Este cruce fue tomado por las fuerzas israelíes hace cerca de dos años en su guerra contra el movimiento islamista palestino Hamás, y fue reabierto el 2 de febrero para un tránsito limitado.

Sin embargo, volvió a ser cerrado el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que desataron la actual guerra en Oriente Medio.

Una fuente de la Media Luna Roja egipcia dijo a AFP en condición de anonimato que el paso reabrió en ambos sentidos para permitir una «circulación limitada» de palestinos que viajan a Egipto para recibir tratamiento médico, así como de otros que regresan a Gaza.

Por su parte, un responsable palestino en Rafah afirmó que 25 palestinos, entre ellos ocho heridos, habían podido salir del territorio.

El Cogat, el organismo del Ministerio de Defensa israelí encargado de los asuntos civiles, también confirmó la reapertura, aunque sin ofrecer más detalles.

Al-Qahera News, cercano a los servicios de inteligencia egipcios, indicó que el cruce fue reabierto «en ambos sentidos» y difundió videos en los que un pequeño número de palestinos se preparaban para pasar de Egipto a Gaza.

Las imágenes muestran también a varias ambulancias esperando recibir pacientes que salían de la Franja de Gaza.

Israel anunció esta semana que Rafah reabriría el miércoles, pero no ocurrió.

Indicó que los cruces se reanudarían en coordinación con Egipto, bajo aprobación de la seguridad israelí, y que sería monitoreado por la misión fronteriza de la Unión Europea.

La UE envió en febrero su misión de asistencia fronteriza a Rafah.

Quienes ingresen a Gaza deberán ser sometidos a una revisión adicional a cargo del ejército israelí, dijo el Cogat, un servicio del Ministerio de Defensa a cargo de asuntos civiles en los territorios palestinos.

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