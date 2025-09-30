Reducir la atención primaria provocaría hasta 164.000 muertes en América Latina en 5 años

afp_tickers

1 minuto

Una reducción repentina y masiva de la atención primaria de salud en América Latina y el Caribe provocaría entre 32.100 y 164.800 muertes evitables y hasta 37.000 millones de dólares en pérdidas en cinco años, según un informe divulgado este lunes.

Un shock sanitario como una nueva pandemia global que provocara una reducción de entre el 25% y el 50% de la atención primaria (básica) sanitaria «podría causar entre 32.100 y 164.800 muertes adicionales» en cinco años, explicó el informe conjunto realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Mundial publicado en la revista científica The Lancet.

Además tendría un impacto económico de entre 7.000 millones y 37.000 millones de dólares en ese mismo periodo, según los autores del estudio.

La atención primaria de salud acostumbra a ser el primer interlocutor del paciente, y ayuda a descargar a los hospitales y clínicas de aquellos problemas sanitarios que no son graves.

La región ha conocido un notable avance en la cobertura médica, recuerda el texto: en 2019, el 77% de la población en América Latina y el Caribe tenían acceso a servicios de salud, en comparación con el 65% de 2000.

Pero la epidemia del covid-19 puso a prueba esos servicios de atención básicos.

«La salud universal y la atención primaria de salud son esenciales para abordar los desafíos únicos de salud de la región y garantizar una salud equitativa para todos», explicó el texto, difundido con motivo de una reunión ministerial de la OPS.

jz/dga