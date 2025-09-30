The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Reducir la atención primaria provocaría hasta 164.000 muertes en América Latina en 5 años

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Una reducción repentina y masiva de la atención primaria de salud en América Latina y el Caribe provocaría entre 32.100 y 164.800 muertes evitables y hasta 37.000 millones de dólares en pérdidas en cinco años, según un informe divulgado este lunes.

Un shock sanitario como una nueva pandemia global que provocara una reducción de entre el 25% y el 50% de la atención primaria (básica) sanitaria «podría causar entre 32.100 y 164.800 muertes adicionales» en cinco años, explicó el informe conjunto realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Mundial publicado en la revista científica The Lancet.

Además tendría un impacto económico de entre 7.000 millones y 37.000 millones de dólares en ese mismo periodo, según los autores del estudio. 

La atención primaria de salud acostumbra a ser el primer interlocutor del paciente, y ayuda a descargar a los hospitales y clínicas de aquellos problemas sanitarios que no son graves.

La región ha conocido un notable avance en la cobertura médica, recuerda el texto: en 2019, el 77% de la población en América Latina y el Caribe tenían acceso a servicios de salud, en comparación con el 65% de 2000.

Pero la epidemia del covid-19 puso a prueba esos servicios de atención básicos.

«La salud universal y la atención primaria de salud son esenciales para abordar los desafíos únicos de salud de la región y garantizar una salud equitativa para todos», explicó el texto, difundido con motivo de una reunión ministerial de la OPS.

jz/dga

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR