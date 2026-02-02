Refuerzan el operativo de búsqueda de unos mineros secuestrados en México

El gobierno de México reforzó el operativo de búsqueda de 10 trabajadores de un proyecto de la minera canadiense Vizsla Silver que fueron secuestrados hace más de una semana en el convulso estado mexicano de Sinaloa (noroeste).

El despliegue de elementos dedicados a localizarlos ya suma 1.190 efectivos entre miembros del Ejército, la Guardia Nacional, policías estatales y agentes del ministerio público, informó el domingo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en su cuenta de X.

«Se refuerza de manera importante el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia», agregó el mandatario estatal, quien detalló que para el despliegue también se están empleando tres helicópteros artillados y dos aviones.

El secuestro de los trabajadores ocurrió el pasado 23 de enero en la región sur del estado, el cual es golpeado desde septiembre de 2024 por una ola de violencia debido a las pugnas internas del poderoso cártel narcotraficante de Sinaloa.

Las víctimas laboran en el complejo de Pánuco, una comunidad de unos 350 habitantes localizada en el municipio de Concordia.

Las autoridades no precisaron la nacionalidad de los raptados.

La prensa local señala que la mayoría provienen del vecino estado de Sonora (noroeste).

El refuerzo del operativo de búsqueda ocurre luego que el jueves pasado el gobierno anunció el envío de 1.600 militares a esa región, donde la semana pasada también fueron atacados a balazos dos diputados locales.

Antes del arribo de este último contingente, en el distrito ya estaban desplegados unos 11.000 elementos federales destinados a controlar el brote de violencia.

Sinaloa es considerado uno de los cinco estados más violentos de México, sobre todo desde el inicio de la guerra intestina del cártel, que ha dejado más de 1.700 personas asesinadas y casi 2.000 desaparecidos, según las autoridades.

