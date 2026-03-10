Refuerzan seguridad en Asunción ante protestas contra reforma de las jubilaciones públicas

Asunción, 10 mar (EFE).- El centro de Asunción, la capital de Paraguay, amaneció este martes custodiado por la Policía Nacional ante las protestas anunciadas por gremios de docentes que se oponen a una propuesta gubernamental de reforma del sistema de jubilaciones públicas que se espera sea debatida en el Senado y devuelta al diputados para ser ley.

El director de la Policía en Asunción, el comisario Juan Agüero, indicó al canal ABC TV que las fuerzas de seguridad se desplegaron en las inmediaciones del Congreso, hacia donde se prevé marcharán los docentes provenientes, según dijo, de la capital, del departamento Central y de la región del Chaco (oeste).

Agüero aseguró que una «buena cantidad» de policías ha sido destinado al operativo e indicó que agentes antidisturbios «están prestos en caso de que se necesite».

Desde temprano, los docentes se han ido concentrando en la céntrica Plaza de la Democracia, en el llamado microcentro capitalino y ubicada a varias cuadras de la sede del Congreso, según constató EFE.

El jefe policial señaló que la Policía permanece en «alerta de seguridad» en todo el país, luego de que los docentes convocaran a movilizaciones para este martes y mañana.

Para este miércoles se espera que el Senado convoque a una sesión extraordinaria para tratar la reforma de la caja fiscal, como se conoce en el país al sistema de jubilaciones públicas.

En el texto que se prevé debatan los senadores se fijarían en 10 % el aporte del Estado desde este 2026 y en 53 y 58 años las edades de jubilaciones extraordinarias y ordinarias.

De aprobarse el documento, se devolverá a la Cámara de Diputados, que podría sancionar la reforma el jueves.

Los diputados aprobaron en febrero pasado un proyecto de ley que establece una edad mínima de retiro ordinario de 57 años y fijaron en 5 % el aporte del Estado a la caja fiscal, lo que generó malestar entre los sectores sociales.

La reforma afectará a los funcionarios del magisterio, los docentes universitarios, los militares y policías, que no requerían una edad mínima de jubilación.

El Ejecutivo del presidente paraguayo, Santiago Peña, defiende la reforma a la «caja fiscal» al señalar que tiene un déficit financiero que en 2025 alcanzó los 380 millones de dólares, cerca del 0,8 % del producto interior bruto (PIB) local.EFE

