Regiones de UE piden «caja de herramientas europea» para regular el mercado de la vivienda

Bruselas, 4 feb (EFE).- La presidenta del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Kata Tüttő, urgió este miércoles a la Unión Europea (UE) a ofrecer a las ciudades una «caja de herramientas europea» para que las administraciones locales puedan intervenir en el mercado de la vivienda ante la actual «incertidumbre» sobre las consecuencias jurídicas.

En una entrevista conjunta en Bruselas con la red europea de agencias European Newsroom (ENR), de la que forma parte EFE, Tüttő insistió en que la UE debe establecer cuanto antes instrumentos sólidos y flexibles que disipen las dudas y permitan a las ciudades establecer limitaciones a los alquileres de vivienda si así lo consideran, especialmente para regular los de corta duración.

Para la representante de los entes locales y regionales, las ciudades son las «competentes» para regular el mercado de la vivienda, pero muchas de ellas no están pudiendo «experimentar» con soluciones legales por temor a infringir regulaciones europeas.

«Todavía hay incertidumbres sobre si se puede limitar el mercado en el corto y largo plazo de acuerdo con las normas europeas. La petición de los alcaldes es que en la caja de herramientas europea haya un elemento que aclare que sí se puede», reivindicó.

En la entrevista conjunta, la eurodiputada y presidenta del Comité Especial sobre la Crisis de la Vivienda del Parlamento Europeo, Irene Tinagli, alertó de que «sin un marco común, instrumentos flexibles y apoyo europeo, el resultado es una fragmentación que no beneficia a la Unión Europea».

Entre las ciudades europeas que irán a lo tribunales por regulaciones sobre la vivienda está Barcelona. En diciembre de 2025, la asociación de apartamentos turísticos de la ciudad Apartur presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento por «fomentar la prohibición» de actividades económicas en las comunidades de vecinos.

Hace dos meses, el Ejecutivo comunitario prometió un marco jurídico coherente que permita a las autoridades locales «adoptar medidas específicas y proporcionadas» en esta materia, pero del que todavía no se conocen detalles.

Alquileres turísticos, zonas tensionadas, inversión…

Tinagli consideró que sería «un paso clave» que la caja de herramientas que las ciudades esperan recibir de la Comisión Europea establezca «indicadores concretos» que permitan definir cuándo se considera un área como tensionada.

«También podría haber otras posibilidades», dijo, como la distinción entre arrendadores particulares y grandes propietarios corporativos, que permitiría a las ciudades reservarse instrumentos legales específicos para los segundos bajo un estándar de definición europeo.

Tinagli remarcó que las ciudades necesitan, además, normas comunes «para mejorar la productividad del sector de la construcción y permitir que las inversiones escalen».

Sobre la necesidad de agilizar la construcción, Kata Tüttő afirmó que algunas administraciones locales de la UE abogan por los permisos rápidos, que hoy cuentan con «obstáculos administrativos de la legislación europea, nacional o local», si bien consideró que esta medida está aún evaluándose porque requiere una «sincronización constante».

Los fondos a la vivienda, el segundo gran problema

Junto al bloqueo regulatorio, ambas autoridades europeas remarcaron el problema de la disminución de fondos que se destinarán la cohesión -en los que se incluyen las partidas destinadas a la vivienda-, ya que el próximo presupuesto europeo no contempla fondos específicos para las regiones, sino para los Estados miembros.

«Tenemos muchas preocupaciones en torno a la propuesta presupuestaria. Tenemos problemas con el tamaño, la arquitectura y la gobernanza del presupuesto», subrayó Tüttő, que alertó de que mientras «la política de cohesión desaparece por completo», el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia también «se acaba».

Para la representante de las regiones y ciudades, esta nueva formulación del marco financiero comunitario «va en contra del mercado único y de la competitividad» de la UE, ya que el excedente presupuestario que los Veintisiste generan gracias al mercado único se reparte de forma «territorialmente desigual».

«No se trata solo de invertir en vivienda, sino que todo el mecanismo de redistribución ahora está siendo desmantelado», subrayó. EFE

