Registran sismo de magnitud 3,5 en la capital ecuatoriana

1 minuto

Quito, 28 feb (EFE).- Un sismo de magnitud 3,5 se registró este sábado en la capital ecuatoriana, Quito, a 11 kilómetros de profundidad, informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El sismo ocurrió a las 20:57 hora local (01:57 GMT del domingo) a 0,06 grados de latitud norte y a 78,46 grados de longitud oeste. Reportes ciudadanos al mensaje del Instituto sobre las características del sismo publicado en su red social X dan cuenta de que el temblor se sintió con fuerza en el norte de la ciudad.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

sm/eav