Registran sismo de magnitud 4,3 en provincia ecuatoriana de Chimborazo

1 minuto

Quito, 3 ene (EFE).- Un sismo de magnitud 4,3 se registró este sábado en la provincia del Chimborazo, en la zona andina de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 03:46 hora local (08:46 GMT) a 1,96 grados de latitud sur y a 78,82 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 12 kilómetros y a 25,64 kilómetros de la ciudad de Alausí.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

sm/rf