Registran un sismo de magnitud 3,3 en provincia ecuatoriana fronteriza con Perú

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Quito, 14 mar (EFE).- Un sismo de magnitud 3,3 se registró este sábado en la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 13:03 hora local del jueves (18:03 GMT) a 3,48 grados de latitud sur y a 79,70 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 65 kilómetros y 20,79 kilómetros de la ciudad de Pasaje.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

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