Reino Unido asignará unos 270 millones de dólares a un eventual despliegue en Ucrania

afp_tickers

1 minuto

Reino Unido destinará 200 millones de libras (270 millones de dólares) para preparar a su ejército en un eventual despliegue multinacional en Ucrania, si llega un alto el fuego en su conflicto con Rusia, anunció el viernes el Ministerio de Defensa británico.

El gasto, dentro del presupuesto militar de 2026, permitirá «proporcionar nuevos vehículos, sistemas de comunicación y capacidades de protección contra drones, y así garantizar que las tropas británicas estén listas para ser desplegadas», detalla el comunicado del Ministerio de Defensa.

Además, la producción de drones interceptores Octopus comenzará este mes en Reino Unido «para reforzar la defensa aérea de Ucrania», precisa el texto.

El ministro británico de Defensa, John Healey, se encontraba el viernes en Kiev para una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Este anuncio se enmarca en la declaración de intenciones firmada el martes por Reino Unido y Francia, en la que afirmaron estar dispuestos a desplegar soldados para mantener la paz en caso de un alto el fuego.

El primer ministro laborista, Keir Starmer, prometió revelar «lo antes posible» los detalles de esta declaración de intenciones y aseguró que el Parlamento británico deberá pronunciarse sobre cualquier envío de tropas a Ucrania.

El plan es rechazado por Rusia y la portavoz de la diplomacia de este país, María Zajárova, advirtió el jueves que cualquier presencia militar occidental en Ucrania constituiría para Moscú un «objetivo legítimo».

adm/psr/dbh