Reino Unido avisa a sus ciudadanos en Emiratos que no posteen imágenes de ataques iraníes

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Londres, 13 mar (EFE).- El Reino Unido ha advertido este viernes a sus ciudadanos en Emiratos Árabes Unidos (EAU) de los riesgos que corren por postear imágenes de ataques iraníes contra el país y los daños que estos causan, en un mensaje de su embajada en la red X.

El mensaje llega después de que ayer se conociera que un ciudadano británico de 60 años está detenido por haber grabado y compartido imágenes de un misil iraní en los cielos de Dubái, y que ahora se arriesga hasta a dos años de cárcel, según la organización Detained in Dubái, que asiste a extranjeros arrestados por la policía del emirato.

Junto al británico, veinte personas más han sido detenidas, supuestamente aquellas con las que él compartió las imágenes, según la misma organización.

La representación consular británica no ha confirmado esa detención pero hoy ha publicado el siguiente mensaje: «Las autoridades de EAU avisan contra (el hecho de) fotografiar, postear o compartir imágenes de lugares atacados o daños de proyectiles, así como edificios del Gobierno o misiones diplomáticas. Los británicos están sujetos a las leyes de EAU, y las violaciones pueden conducir a multas, cárcel o deportación».

Los británicos son una de las comunidades más grandes de extranjeros en EAU, y antes de la guerra contra Irán su número se calculaba en 250.000 personas. Desde entonces, una parte no precisada ha abandonado el país.

Las imágenes de ataques iraníes y sus consecuencias contradicen la imagen que Emiratos Árabes, y muy particularmente Dubái, cultiva entre una comunidad de expatriados compuesta de ‘influencers’, deportistas, artistas y jóvenes acomodados que huyen de países donde sufren una carga impositiva más alta.

Estas personas suelen postear imágenes del emirato donde la seguridad pública suele ser uno de los argumentos más repetidos, con lo que las grabaciones de ataques procedentes de Irán contra el aeropuerto, un rascacielos, bases militares y otros objetivos contradicen esa imagen.

De hecho, la ministra de Estado para la Unión Europea de EAU, Lana Nusseibeh, justificó esta campaña de censura en declaraciones a la BBC, y dijo que las leyes están hechas «para que todo el mundo pueda sentirse seguro». EFE

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