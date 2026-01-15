Reino Unido eleva su alerta y desaconseja los viajes no esenciales a Israel

2 minutos

Redacción Internacional, 15 ene (EFE).- Reino Unido elevó su nivel de alerta para Israel en la madrugada del jueves y ahora desaconseja cualquier viaje al país que no sea esencial a raíz de un «mayor riesgo de tensión regional».

Según la oficina gubernamental de alerta los británicos en el exterior, (FCDO por sus siglas en inglés), el Gobierno recomienda a sus ciudadanos no visitar ninguna parte de Israel, mientras que antes advertía de mantenerse alejados solo de algunos puntos del país.

«Hay un mayor riesgo de tensión regional. Una escalada podría llevar a perturbaciones de los viajes y otros impactos imprevistos», advierte la página del Gobierno británico.

Reino Unido ya desaconsejaba los viajes a cualquier punto de Gaza y varias zonas de Cisjordania.

El Gobierno británico ha anunciado también la retirada de su personal diplomático de la embajada de Teherán «debido a la situación de seguridad» que atraviesa el país, que acumula 18 días de protestas antigubernamentales y una fuerte represión de las autoridades iraníes que ha dejado miles de muertos.

Este jueves en la madrugada, el Gobierno de Irán cerró su espacio aéreo entre las 01:45 y las 04:00 hora local (de las 22:15 GMT del miércoles a las 00:30 GMT del jueves).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado reiteradamente con responder militarmente a las acciones de la república islámica frente a las manifestaciones, especialmente en caso de que el Gobierno iraní ordene ejecuciones a raíz de las protestas.

Ante la posibilidad de un nuevo ataque, el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, advirtió este miércoles que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa. EFE

int-mrs/raa