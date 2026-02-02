Reino Unido insiste en reforzar sus lazos con China pese a la advertencia de Trump

El primer ministro británico, Keir Starmer, insistió el viernes en que Reino Unido tiene «mucho que ofrecer» a China, después de que sus intentos por estrechar los lazos durante su visita al gigante asiático irritaran al presidente estadounidense, Donald Trump.

El viaje de Starmer a China, el primero de un jefe de Gobierno británico en ocho años, sigue los pasos de otros líderes occidentales que buscan contrarrestar la creciente volatilidad de las políticas estadounidenses.

De hecho, Trump advirtió el jueves que «es muy peligroso» que Londres haga negocios con Pekín.

Starmer restó importancia a los comentarios del magnate, al decir desde China que se prevé que el presidente estadounidense también visite en los próximos meses el país asiático.

«Estados Unidos y Reino Unido son aliados muy cercanos, y por eso hablamos de la visita con su equipo antes de venir», dijo el líder en una entrevista con la televisión británica.

Starmer se reunió el jueves con los principales líderes chinos, entre ellos el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang.

El viernes, dijo a los representantes empresariales de Reino Unido y China que ambas partes habían «logrado avances reales».

«Reino Unido tiene mucho que ofrecer», afirmó en un discurso en un foro empresarial binacional celebrado en el Banco de China antes de visitar la pujante ciudad de Shanghái.

Starmer firmó el jueves una serie de acuerdos, entre los que se incluye la exención de visado para los titulares de pasaportes británicos que visiten territorio chino durante menos de 30 días, aunque el dirigente reconoció que aún no hay una fecha de inicio.

También cerró pactos para la cooperación en la lucha contra las cadenas de suministro utilizadas por los traficantes de migrantes, así como en las exportaciones británicas a China, la salud y el fortalecimiento de una comisión comercial bilateral.

China también pactó reducir los aranceles sobre el whisky británico del 10% al 5%, según Downing Street.

Starmer elogió estos acuerdos, además de varios anuncios multimillonarios de exportaciones e inversión, como «simbólicos» del rumbo que ha tomado la relación bilateral.

También afirmó que Pekín había levantado las sanciones impuestas desde 2021 a los legisladores británicos por sus críticas a los presuntos abusos contra los derechos humanos de la minoría musulmana uigur.

Las relaciones entre China y Reino Unido se habían deteriorado principalmente desde 2020, cuando Pekín impuso una severa ley de seguridad nacional en Hong Kong y tomó medidas enérgicas contra los activistas prodemocráticos en la antigua colonia británica.

Sin embargo, China, la segunda economía más grande del mundo, sigue siendo el tercer socio comercial de Reino Unido.

Starmer continuará su viaje por Asia con una breve parada en Japón el sábado para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi.

