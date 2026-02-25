Reino Unido niega haber frenado el plan de entrega de la base de Diego García a Mauricio

1 minuto

Londres, 25 feb (EFE).- El Gobierno británico negó este miércoles haber puesto «en pausa» la ley del año pasado para la que entrega de la isla de Diego García, en el Océano Índico, al estado de Mauricio, algo que le ha exigido en varias ocasiones el presidente estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, un portavoz del Foreign Office, citado por la agencia oficial británica Press Association (PA), reconoció que el asunto se discute actualmente con Estados Unidos y que la decisión final se tomará teniendo en cuenta su opinión.

«Seguimos en conversaciones con Estados Unidos, y hemos dejado claro que no vamos a seguir adelante sin su apoyo», dijo este portavoz.

Trump ha calificado de «gran error» la entrega de Diego García y de las islas Chagos a Mauricio, y ha conminado directamente al primer ministro Keir Starmer a revocar ese acuerdo, firmado el pasado año y que transfiere a Mauricio la soberanía de las Chagos, garantizando la presencia de bases militares estadounidenses y británicas durante 99 años.

La fuente del Foreign Office puso en duda además la cuestión temporal: «Nunca establecimos un plazo. Los tiempos se anunciarán por los cauces habituales».

La importancia de la isla de Diego García ha crecido ante la eventualidad de un ataque a Irán y la necesidad de EEUU de garantizar bases permanentes en el Océano Índico. EFE

fjo/rod