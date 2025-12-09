Reino Unido perdió más de 12.000 millones de euros por fraude en la covid, según informe

Londres, 9 dic (EFE).- El fraude y los errores en los programas de apoyo desplegados durante la pandemia de coronavirus costaron al contribuyente británico 10.900 millones de libras (unos 12.461 millones de euros), según el informe del Comisionado Independiente contra el Fraude por la covid, Tom Hayhoe, presentado este martes al Parlamento.

El análisis concluye que numerosos planes del anterior Gobierno conservador -entre ellos unos préstamos de reactivación para pequeñas empresas y el programa de descuentos para ir a restaurantes ‘Comer fuera para ayudar’- se lanzaron con «riesgos enormes de fraude», sin salvaguardas iniciales y con deficiencias estructurales que dejaron «la puerta abierta» a los estafadores.

Hayhoe, nombrado hace un año por el actual Ejecutivo laborista, atribuye las pérdidas en el periodo entre 2020 y 2022 a «débil rendición de cuentas, datos de mala calidad y contratos deficientes».

El Gobierno del primer ministro, Keir Starmer, asegura haber recuperado ya casi 400 millones de libras (458 millones de euros) de fondos irregulares, al tiempo que ha empezado a aplicar varias recomendaciones del informe.

Entre estas medidas, figuran un esquema voluntario de devolución vigente hasta el 31 de diciembre, nuevos poderes sancionadores y la creación, a partir de 2026, de equipos especializados de rastreo y recuperación de fondos.

La ministra de Economía, Rachel Reeves, dijo en un comunicado que «dejar la puerta abierta al fraude costó al contribuyente 10.900 millones de libras, un dinero que debería haber financiado servicios públicos, apoyado a las familias y reforzado la economía».

«Hemos empezado a devolver este dinero al pueblo británico y no dejaremos piedra sin remover para perseguir a quienes se beneficiaron de la negligencia durante la pandemia», añadió. EFE

jm/vg/rf